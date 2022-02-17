В Кремле прокомментировали сообщения об обстрелах в Донбассе, появившиеся в СМИ 17 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил очевидность того, что обстановка в местах конфликта нагнетается.

«Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда исходят. Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается», - заявил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российская сторона видит и сообщения о якобы сохранении «огромного ударного потенциала» на границе с Украиной.

«Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских Вооруженных сил на линии разграничения», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, утром 17 февраля ВСУ несколько раз провели обстрелы территории Луганской Народной Республики из минометов и гранатометов. Советник главы ЛНР Родион Мирошник прокомментировал ситуацию, заявив, что настолько активных обстрелов не было уже несколько месяцев.