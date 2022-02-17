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В Кремле заявили, что Россия не намерена требовать извинений за фейковые сообщения о вторжении

Светлана Иванова
12:33 17.02.2022
Дмитрий Песков сообщил, что никаких судебных исков в отношении изданий, написавших материалы якобы о готовящейся атаке России на Украину, не будет, однако читатели должны понять, чего стоит информация таких средств массовой информации.
В Кремле заявили, что Россия не намерена требовать извинений за фейковые сообщения о вторжении
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Россия не планирует требовать публичных извинений за фейковые сообщения о том, что она якобы планировала нападение на Украину 16 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что никаких судебных исков в отношении изданий, написавших материалы якобы о готовящейся атаке России на Украину, не будет, однако читатели должны понять, чего стоит информация таких средств массовой информации, пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что на Западе последнее время ведется неприкрытая информационная агрессия против Москвы и реального положения дел.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил о том, что Россия «вторгнется» на территорию в три часа ночи среды 16 февраля. Однако позже материал был отредактирован. Также в статье говорится, что российский лидер Владимир Путин заставляет западные страны «теряться в догадках».

В то же время около 30 стран запустили обратный отсчет до так называемого «вторжения России на Украину».

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