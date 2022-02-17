В посольстве РФ назвали самогипнозом заявления США о вторжении на Украину

Многочисленные заявления США о якобы подготовке Россией вторжения на Украину являются не более чем самогипнозом, который мешает американской стороне объективно смотреть на ситуацию. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», - говорится в сообщении на странице в Facebook диппредставительства.

В сообщении также говорится, что заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса являются попыткой обвинить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине. Тогда представитель Белого дома в эфире CNN «запустил обратный отсчет мнимому вторжению».

Ранее Нед Прайс заявил, что его страна никогда не анонсировала точную дату «вторжения» на Украину. Он попытался объяснить, что неслучившееся «вторжение» на Украину, сроки которого страны Запада указывали на 16 февраля, не означает, что у США были неверные разведданные.