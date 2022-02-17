Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах закупать в России современную военную технику. Он сказал об этом во время посещения российско-белорусских военных учений «Союзная решимость - 2022».

Также Лукашенко, по сообщению агентства БелТА, обратил внимание на ракетные комплексы «Искандер» и выразил желание не только закупать их, но и создать российско-белорусский учебный центр для их освоения.

«Я посмотрел сегодня "Искандеры" российские. Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр по "Искандерам", чтобы мы могли его освоить», - заметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что С-300 Белоруссии и С-400 ВВО отразили авиаудар «противника» на учениях «Союзная решимость».

Также «Звезда» публиковала сюжет о том, как проходят учения «Союзная решимость - 2022» в Белоруссии.