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Сдержать «врага»: как проходят учения «Союзная решимость - 2022» в Белоруссии

Роман Закурдаев
13:20 16.02.2022
Песчаные пейзажи полигона Брестский с его бесконечным горизонтом только добавляют масштабности этой тренировке. На позициях - мотострелковая рота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Белоруссии экипажи российских истребителей принуждали к посадке условного нарушителя госграницы. И это лишь один эпизод учений «Союзная решимость - 2022». В свою очередь, мотострелки на полигоне отрабатывали тактику оборонительного боя. 

Песчаные пейзажи полигона Брестский с его бесконечным горизонтом только добавляют масштабности этой тренировке. На позициях - мотострелковая рота. Колонна перестраивается в линию и выдвигается в назначенный район, чтобы занять оборону.

Боевые порядки выстроены в безупречные геометрические фигуры. И каждая машина здесь на своем месте. Техника расположена так, чтобы в случае неожиданной атаки противника мотострелки могли тут же вступить в бой, а потери были минимальными.

«При развертывании в боевую линию самое главное - выдержать дистанцию между машинами, для того чтобы десант мог безопасно спешиться и выполнять боевую задачу», - прокомментировал командир роты Александр Семибратов.

С флангов мотострелков Восточного военного округа поддерживают белорусские десантники. Это одна из особенностей учений «Союзная решимость». Когда бойцы сил специальных операций Белоруссии, действующие обычно самостоятельно, работают в одном строю с нашими армейскими подразделениями.

«Впечатлила на этих учениях огневая мощь, которая нас поддерживала, танковые подразделения, реактивные системы залпового огня», - признался командир белорусского десантно-штурмового взвода Владислав Понасюк.

На этот раз наступление условного противника сдержали и без реактивной артиллерии. Куда важнее было отработать все детали совместного оборонительного боя и не допустить ошибок.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин

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