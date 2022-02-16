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С-300 Белоруссии и С-400 ВВО отразили авиаудар «противника» на учениях «Союзная решимость»

16:30 16.02.2022
Получив координаты целей, расчеты зенитных ракетных систем осуществили их захват, сопровождение и в итоге условно уничтожили их электронными пусками ракет. 
С-300 Белоруссии и С-400 ВВО отразили авиаудар «противника» на учениях «Союзная решимость»
© Фото: Минобороны России
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Зенитные ракетные системы С-300 Белоруссии и С-400 Восточного военного округа России отразили авиаудар условного противника на учениях «Союзная решимость - 2022» в Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России. 

«В ходе учения подразделения радиотехнических войск обнаружили воздушные цели на максимальной дальности. Информация об обнаруженных целях в автоматическом режиме поступила на командный пункт противовоздушной обороны, где была распределена между зенитными ракетными дивизионами С-300 Республики Беларусь и С-400 Восточного военного округа», - говорится в сообщении.

Получив координаты целей, расчеты зенитных ракетных систем осуществили их захват, сопровождение и в итоге условно уничтожили их электронными пусками ракет. 

Воздушный налет имитировали самолеты штурмовой и истребительной авиации, привлекаемые к учениям «Союзная решимость - 2022».

Ранее сообщалось, что российские и белорусские военные разгромили атакующего «противника» под Брестом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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