Армия Союзная решимость - 2022 С-300 Белоруссии и С-400 ВВО отразили авиаудар «противника» на учениях «Союзная решимость» Получив координаты целей, расчеты зенитных ракетных систем осуществили их захват, сопровождение и в итоге условно уничтожили их электронными пусками ракет. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Зенитные ракетные системы С-300 Белоруссии и С-400 Восточного военного округа России отразили авиаудар условного противника на учениях «Союзная решимость - 2022» в Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе учения подразделения радиотехнических войск обнаружили воздушные цели на максимальной дальности. Информация об обнаруженных целях в автоматическом режиме поступила на командный пункт противовоздушной обороны, где была распределена между зенитными ракетными дивизионами С-300 Республики Беларусь и С-400 Восточного военного округа», - говорится в сообщении. Получив координаты целей, расчеты зенитных ракетных систем осуществили их захват, сопровождение и в итоге условно уничтожили их электронными пусками ракет. Воздушный налет имитировали самолеты штурмовой и истребительной авиации, привлекаемые к учениям «Союзная решимость - 2022». Ранее сообщалось, что российские и белорусские военные разгромили атакующего «противника» под Брестом. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика