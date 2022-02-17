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Глава ОКР Поздняков заявил о готовности отстаивать результат командного турнира ОИ в CAS

Светлана Иванова
12:12 17.02.2022
В Олимпийском комитете России считают, что результаты командного турнира по фигурному катанию не подлежат пересмотру.
Глава ОКР Поздняков заявил о готовности отстаивать результат командного турнира ОИ в CAS
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не согласна с формулировкой Международного союза конькобежцев (ISU) о предварительных результатах командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Поздняков заявил, что со своей стороны ОКР будет последовательно отстаивать позицию, в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS) при необходимости, что итоги командного турнира не должны быть подвергнуты пересмотру ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки Камилы Валиевой.

«В рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию ISU, заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место) будут считаться "предварительными" и в отношении них будет проставлен некий знак в виде "звездочки". Мы с этим категорически не согласны», - заявил глава ОКР.

Он добавил, что свою позицию Олимпийский комитет России изложил в направленном в ISU письме.

«Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр», - подчеркнул Поздняков.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Фигуристка получила возможность выступить на Олимпиаде, однако разбирательство продолжается. По итогам командного турнира по фигурному катанию победу одержали россияне. Чемпионами стали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева.

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