В стране и мире В ход пошла тяжелая артиллерия: корреспондент «Звезды» рассказал об обстрелах в ДНР Тимур Шерзад По словам корреспондента, применяется оружие вплоть до 120-миллиметровых минометов. При этом из Донецкого аэропорта поступают сообщения, что в ход идут уже и 152-миллиметровые орудия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Дмитрий Астрахань, находящийся в районе Донецкого аэропорта, рассказал о ходе значительно усилившихся сегодня украинских обстрелов в ДНР и ЛНР. «Сегодняшнее утро и в ДНР, и в ЛНР началось с массовых обстрелов. Под огнем более 10 населенных пунктов по всей линии разграничения. Применялось оружие от крупнокалиберных пулеметов и до минометов калибром до 120 миллиметров. Поступают сообщения, что в ход в районе Донецкого аэропорта, где мы сейчас и находимся, пошла и тяжелая артиллерия, до 152 миллиметров», - сказал корреспондент. По словам корреспондента, в данный момент пока что царит тишина. Тем не менее как именно будут развиваться события в Донецке и Луганске в течение дня, абсолютно непонятно. Ранее «Звезда» показывала кадры артобстрела населенных пунктов в ЛНР. Также ситуацию «Звезде» прокомментировал советник главы ЛНР Родион Мирошник. По его словам, на линии соприкосновения ведутся реальные бои с использованием стрелкового и крупнокалиберного оружия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика