Артобстрел населенных пунктов в ЛНР сняли на видео

Житель населенного пункта Новая Кондрашовка в Луганске снял на видео артиллерийский обстрел. По словам оператора, выстрелы гремели 17 февраля.

На кадрах слышны звуки выстрелов орудий - очевидно, минометов - и свист снарядов. После этого гремят автоматные очереди. Предположительно, обстрел велся на большом удалении от населенного пункта.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в четверг территория самопровозглашенной Луганской Народной Республики пять раз подверглась минометному и гранатометному обстрелу со стороны ВСУ. Сообщается, что были обстреляны населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Стрельба велась из минометов калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.