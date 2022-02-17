За сутки в России госпитализировали 18 090 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализировали 18 090 человек с COVID-19.
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
|
За сутки в России госпитализировали 18 090 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализировали 18 090 человек с COVID-19.
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
В ДPУГИХ CMИ
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