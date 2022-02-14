Российские ученые разработали детектор коронавируса

Российскими учеными разработана технология распознавания коронавируса в организме человека на ранних стадиях. Так, ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса, позволяющий его обнаружить на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации.

«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», - сообщает РИА Новости информацию пресс-службы ведомства.

Уточняется, что главным преимуществом является высокая чувствительность. Также среди конкурентных качеств отмечается и низкая себестоимость производства данных тест-систем, поскольку не требуется наличие высокотехнологичного оборудования.

«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», - сообщает Роспотребнадзор.

В пресс-службе ведомства добавили, что в перспективе новая технология может быть применима в диагностике прямо у постели больного.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сообщила, в каких случаях нужно тестироваться на COVID-19 самостоятельно. Поскольку бессимптомный носитель «омикрона» может заразить инфекцией множество людей, то поэтому в условиях высокой заболеваемости тестироваться на наличие заболевания COVID-19 нужно как можно чаще.