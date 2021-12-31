Названа неожиданная польза кофе

Употребление кофе благотворно влияет на работу печени. К такому выводу пришли специалисты Саутгемптонского и Эдинбургского университетов.

Ученые провели исследование, в рамках которого взяли данные 495 585 людей из Биобанка Британии. Четверо из пяти человек пили молотый либо растворимый кофе, а двое из десяти - не употребляли этот напиток вовсе. В результате специалисты выяснили, что у любителей кофе риск хронических заболеваний печени был ниже на 21%, а вероятность избежать летального исхода при таких болезнях повышалась сразу на 40%.

Помимо этого было установлено, что у употреблявших кофе людей риск стеатоза снижался на 20%. Такой эффект, считают ученые, можно объяснить тем, что в напитке содержатся вещества кавеолом и кафестолом, пишет The Mirror, ссылаясь на исследователей.

«Мы пришли к выводу, что кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени. Это очень ценно для стран с низкими доходами, где у людей меньше возможностей получить качественные медицинские услуги и где самая высокая нагрузка от хронических печеночных болезней», - приводит издание слова автора работы Оливера Кеннеди.

Ранее специалисты Европейского общества кардиологов доказали, что регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск инсульта среди людей, не страдающих от сердечных заболеваний.