Ученые назвали опасную особенность кофе

Чрезмерное увлечение алкогольными напитками, сладкой газировкой и кофе чревато повреждением мозга и нарушением когнитивных функций. К такому выводу пришли диетологи из США.

«Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьезно повредить его», - приводит портал Eat This, Not That! слова специалистов.