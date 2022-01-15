Ученые назвали опасную особенность кофе

Чрезмерное увлечение алкогольными напитками, сладкой газировкой и кофе чревато повреждением мозга и нарушением когнитивных функций. К такому выводу пришли диетологи из США.

«Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьезно повредить его», - приводит портал Eat This, Not That! слова специалистов.

Аналогичная ситуация и с кофеином, который в небольших дозах оказывает стимулирующее воздействие на когнитивные функции, а в случае чрезмерного употребления действует противоположным образом. Более шести чашек напитка в день ведут к уменьшению мозга и развитию слабоумия, предупредили ученые.

Губительное воздействие на клетки мозга оказывает избыточное количество сахара, который находится в газированных напитках. Негативный эффект сказывается на префронтальной коре, которая уменьшается, считают врачи. Пара стаканов шипучки в день старит мозг на 5,8 лет, а более двух - на 11 лет.