В стране и мире Медик предупредил о воспалении мозгового вещества при COVID-19 Алиса Кононенко По словам специалиста, в редких случаях коронавирусная инфекция может сопровождаться энцефалитом. © Фото: freepik.com Читайте нас на: В редких случаях у пациентов, инфицированных COVID-19 происходит воспаление мозгового вещества, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества - энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», - цитирует Крючкова Ura.ru. Ранее Николай Крючков сообщал о том, что у людей, которые перенесли коронавирус, могут развиться нейродегенеративные заболевания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика