Медик предупредил о воспалении мозгового вещества при COVID-19
По словам специалиста, в редких случаях коронавирусная инфекция может сопровождаться энцефалитом.
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В редких случаях у пациентов, инфицированных COVID-19 происходит воспаление мозгового вещества, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества - энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», - цитирует Крючкова Ura.ru.
Ранее Николай Крючков сообщал о том, что у людей, которые перенесли коронавирус, могут развиться нейродегенеративные заболевания.