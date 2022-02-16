В Белом доме сообщили, что не станут принуждать Украину вступить в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не собираются принуждать Украину стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Она добавила, что любая другая страна, обладающая суверенитетом, также имеет право сделать свой собственный выбор.

«Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор», - сообщила Псаки в ходе прошедшего брифинга.

Ранее, 15 февраля, президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что для России не изменится ровным счетом ничего в случае отсрочки вступления Украины в НАТО.

Также в январе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании клуба «Валдай» заявил, что Россия не планирует накладывать на НАТО мораторий на расширение. Дипломат отметил, что Москва лишь хочет получить гарантии невступления в альянс Украины и Грузии.