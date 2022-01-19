В МИД заявили, что РФ нужны только гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО

Россия не планирует накладывать на НАТО мораторий на расширение, Москва лишь хочет получить гарантии невступления в альянс Украины и Грузии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании клуба «Валдай».

«Нет, этот сценарий (моратория. - Прим. ред.) неприемлем, нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме: в форме двустороннего договора с США и в форме многостороннего соглашения с НАТО», - цитирует РИА Новости слова Рябкова.

Ранее Рябков заявил, что позиция Запада по требованию России не принимать в НАТО Украину и Грузию является лукавой и двуличной. По словам замглавы МИД РФ, Москва испытывает постоянный военный прессинг. Рябков отметил, что Запад провоцирует Россию, чтобы проверить ее на прочность.