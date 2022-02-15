Путин заявил, что для РФ отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не изменит

Для России не изменится ровным счетом ничего в случае отсрочки вступления Украины в НАТО. Об этом заявил резидент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам российского лидера, он слышит о том, что на данный момент Украина не готова к вступлению в альянс. Более того, Путин отметил, что российская сторона готова решить данный вопрос сейчас.

«Обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего», - говорит президент.

В мире звучат заявления о том, что Украину в НАТО завтра не примут, а примут именно тогда, когда ее к этому подготовят, говорит президент. По словам Путина, для России «это может быть уже поздно».

Помимо этого Путин упомянул, что происходящее на данный момент в Донбассе является настоящим геноцидом. А канцлер ФРГ заявил, что расширение НАТО не стоит в повестке дня.