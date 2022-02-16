В КХЛ назвали дату начала плей-офф

Регулярный чемпионат КХЛ завершен досрочно, плей-офф стартует 1 марта. По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне 2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под угрозой срыва целый сезон КХЛ – «омикрон» у 11 игроков и двух представителей клуба «Торпедо», а также без доигрывания «регулярки» удастся избежать заражений COVID-19 среди спортсменов.