Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Работать на опережение: как в России борются с распространением «омикрона»

Виктория Ивашечкина
Россина Бодрова
22:46 12.01.2022
Президент РФ Владимир Путин дал правительству и главам регионов поручения, связанные со стремительным распространением нового штамма.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости
Читайте нас на:

Счет заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон» россиян уже идет на сотни. За последние сутки число инфицированных увеличилось вдвое. Большая часть этих случаев зарегистрирована в Московском регионе - доложила президенту вице-премьер Татьяна Голикова. По данным института Гамалеи на долю «омикрона» в столице приходится уже до 30% процентов заболевших.

Запланированное совещание с правительством по газификации регионов президент РФ Владимир Путин начинает совершенно с другой темы. В России выявлено почти 700 случаев нового штамма коронавирусной инфекции. Работать необходимо на опережение.

«Омикрон» втрое заразнее той же «дельты». Для сравнения: 6 декабря, то есть чуть больше месяца назад, среди прилетевших из ЮАР было выявлено всего два случая. Теперь счет идет на сотни, а география его распространения уже расширилась на 13 регионов. Пик заражений, вероятно, придется на столицу, отмечает вице-премьер Татьяна Голикова.

Чтобы это предотвратить, президент дает правительству и главам регионов поручения.

А вот что уже сделано за праздники - дезинфекция всех социальных, медицинских и школьных учреждений. Поставка в прямом смысле стратегического запаса лекарств, средств индивидуальной защиты и кислорода. Предусмотрена допвыплата медперсоналу. Ввели повышенный контроль за больными. Теми, кто был с ними в контакте и особенно за приезжающими из-за рубежа. В столичных аэропортах по прежнему многолюдно.

Словно цунами коронавирус разрушает привычный строй жизни. Под угрозой срыва целый сезон КХЛ - «омикрон» у 11 игроков и двух представителей клуба «Торпедо». Число отмененных матчей достигло уже пятнадцати. Единственный способ не превратиться в одну большую красную зону - вакцинация.

Ситуация с коллективным иммунитетом следующая: в целом по стране чуть больше 60% привитых. Есть регионы с образцовым показателем, более 80% иммунизации в Севастополе, Петербурге, Карелии и Чукотке. Сложная ситуация сложилась на Кавказе, Ставрополье и Дальнем Востоке. А в Ростове «омикрон» выявили у женщины и ее шестимесячного ребенка, причем этот случай вызывает наибольшую тревогу.

Есть и положительная статистика - уровень смертности от коронавируса снизился на 12%. В беседе с президентом Татьяна Голикова еще раз подчеркнула, что ПЦР-тестирование в стране бесплатное. К тому же, нашим ученым удалось сделать прорыв - в Новосибирске разработали новую тест систему, которая выведет «омикрон» на чистую воду и покажет его наличие или отсутствие в организме человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:02 В стране и мире
Видео
«Разговор по душам»: в МИД РФ подвели итоги встречи с НАТО в Брюсселе
19:27 В стране и мире
В Минобороны России назвали ключевые вопросы в отношениях с НАТО
18:08 Спорт
Российские фигуристы Мозалев, Кондратюк и Семененко заняли первые три места в короткой программе на ЧЕ
17:25 Армия
Видео
Самолет Минобороны с 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву
17:08 В стране и мире
Видео
В НАТО заявили о готовности обсуждать с РФ вопрос ядерной политики и взаимное ограничение на ракетные вооружения
Популярное
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.