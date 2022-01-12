Работать на опережение: как в России борются с распространением «омикрона»

Счет заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон» россиян уже идет на сотни. За последние сутки число инфицированных увеличилось вдвое. Большая часть этих случаев зарегистрирована в Московском регионе - доложила президенту вице-премьер Татьяна Голикова. По данным института Гамалеи на долю «омикрона» в столице приходится уже до 30% процентов заболевших.

Запланированное совещание с правительством по газификации регионов президент РФ Владимир Путин начинает совершенно с другой темы. В России выявлено почти 700 случаев нового штамма коронавирусной инфекции. Работать необходимо на опережение.

«Омикрон» втрое заразнее той же «дельты». Для сравнения: 6 декабря, то есть чуть больше месяца назад, среди прилетевших из ЮАР было выявлено всего два случая. Теперь счет идет на сотни, а география его распространения уже расширилась на 13 регионов. Пик заражений, вероятно, придется на столицу, отмечает вице-премьер Татьяна Голикова.

Чтобы это предотвратить, президент дает правительству и главам регионов поручения.

А вот что уже сделано за праздники - дезинфекция всех социальных, медицинских и школьных учреждений. Поставка в прямом смысле стратегического запаса лекарств, средств индивидуальной защиты и кислорода. Предусмотрена допвыплата медперсоналу. Ввели повышенный контроль за больными. Теми, кто был с ними в контакте и особенно за приезжающими из-за рубежа. В столичных аэропортах по прежнему многолюдно.

Словно цунами коронавирус разрушает привычный строй жизни. Под угрозой срыва целый сезон КХЛ - «омикрон» у 11 игроков и двух представителей клуба «Торпедо». Число отмененных матчей достигло уже пятнадцати. Единственный способ не превратиться в одну большую красную зону - вакцинация.

Ситуация с коллективным иммунитетом следующая: в целом по стране чуть больше 60% привитых. Есть регионы с образцовым показателем, более 80% иммунизации в Севастополе, Петербурге, Карелии и Чукотке. Сложная ситуация сложилась на Кавказе, Ставрополье и Дальнем Востоке. А в Ростове «омикрон» выявили у женщины и ее шестимесячного ребенка, причем этот случай вызывает наибольшую тревогу.

Есть и положительная статистика - уровень смертности от коронавируса снизился на 12%. В беседе с президентом Татьяна Голикова еще раз подчеркнула, что ПЦР-тестирование в стране бесплатное. К тому же, нашим ученым удалось сделать прорыв - в Новосибирске разработали новую тест систему, которая выведет «омикрон» на чистую воду и покажет его наличие или отсутствие в организме человека.