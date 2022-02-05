В КХЛ предложили не доигрывать регулярный чемпионат

В Континентальной хоккейной лиге предложили не завершать проведение регулярного чемпионата. Свою идею в КХЛ объяснили соображениями безопасности спортсменов и зрителей в период пандемии.

Без доигрывания «регулярки», посчитали там, удастся избежать заражений CОVID-19. Как указали в организации, большое количество игроков КХЛ представляют свои страны на Олимпийских играх -2022, что делает продолжение внутреннего чемпионата невозможным.

«Важно, что клубы в оптимальных составах смогут подойти к играм на вылет», - процитировала текст заявления Лиги телеведущая Екатерина Андреева в эфире Первого канала.

В настоящее время озвученное решение еще предстоит утвердить совету директоров Континентальной хоккейной лиги и Федерации хоккея России.