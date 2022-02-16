Гутерриш назвал ОДКБ важным партнером ООН
ОДКБ является важным партнером для ООН, заявил генсек международной организации на заседании Совета Безопасности.
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Организация Объединенных Наций (ООН) считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важным партнером. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с ОДКБ.
«В настоящее время как никогда раньше ООН опирается на более тесное и глубокое сотрудничество с региональными организациями, и ОДКБ является важным партнером ООН», – цитирует Гутерреша ТАСС.
Ранее сообщалось, что помощник генсека ООН Мирослав Енча оказался впечатлен организацией и скоростью переброски и развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ во время событий в Казахстане.