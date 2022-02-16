В стране и мире Гутерриш назвал ОДКБ важным партнером ООН Виталий Музыка ОДКБ является важным партнером для ООН, заявил генсек международной организации на заседании Совета Безопасности. © Фото: Eskinder Debebe UN Photo Globallookpress Читайте нас на: Организация Объединенных Наций (ООН) считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важным партнером. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с ОДКБ. «В настоящее время как никогда раньше ООН опирается на более тесное и глубокое сотрудничество с региональными организациями, и ОДКБ является важным партнером ООН», – цитирует Гутерреша ТАСС. Ранее сообщалось, что помощник генсека ООН Мирослав Енча оказался впечатлен организацией и скоростью переброски и развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ во время событий в Казахстане. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика