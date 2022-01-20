В ООН высоко оценили организацию сил ОДКБ в Казахстане

Помощник генсека Организации Объединенных Наций Мирослав Енча оказался впечатлен организацией и скоростью переброски и развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ во время событий в Казахстане. Об этом он сообщил в рамках встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем по видеосвязи.

Как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, Енча также обратил внимание на оперативное осуществление контактов между Секретариатом ОДКБ и ООН. Об этом пишет ТАСС. Дипломат заметил, что сведения о направлении в Казахстан миротворцев были своевременно получены генсеком ООН.

Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил, что миротворцы из пяти стран полностью справились с поставленными перед ними задачами в республике. Благодаря участию миротворческого контингента в большинстве регионов страны был снят режим ЧП.