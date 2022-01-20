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В ООН высоко оценили организацию сил ОДКБ в Казахстане

Анна Берестовая
23:17 20.01.2022
В ООН положительно отозвались об организации развертывания сил ОДКБ в Казахстане.
В ООН высоко оценили организацию сил ОДКБ в Казахстане
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Помощник генсека Организации Объединенных Наций Мирослав Енча оказался впечатлен организацией и скоростью переброски и развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ во время событий в Казахстане. Об этом он сообщил в рамках встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем по видеосвязи.

Как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, Енча также обратил внимание на оперативное осуществление контактов между Секретариатом ОДКБ и ООН. Об этом пишет ТАСС. Дипломат заметил, что сведения о направлении в Казахстан миротворцев были своевременно получены генсеком ООН.

Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил, что миротворцы из пяти стран полностью справились с поставленными перед ними задачами в республике.  Благодаря участию миротворческого контингента в большинстве регионов страны был снят режим ЧП.

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