Президенты РФ и Бразилии обсудили перспективы военного и коссического сотрудничества

Президенты России и Бразилии обсудили перспективы военного и космического сотрудничества. Это говорится в совместном заявлении, сделанном по результатам переговоров.

«Главы государств обсудили перспективы укрепления сотрудничества и двусторонних обменов в военной области. Было отмечено проведение первых консультаций на уровне министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два», состоявшихся в рамках официального визита в Москву Президента Ж.Болсонару», - говорится в тексте заявления.

Также Путин и Болсонару отметили сотрудничество двух стран в космической области. Затронули и реализацию совместных проектов по спутниковой навигации и слежению за космическим мусором.

Кроме того, была подтверждена взаимная заинтересованность в наращивании сотрудничества в других областях мирной космической деятельности.

Ранее сообщалось, что Шойгу назвал Бразилию стратегическим партнером России.