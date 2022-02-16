Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Президенты РФ и Бразилии обсудили перспективы военного и коссического сотрудничества

Тимур Шерзад
17:18 16.02.2022
Было отмечено проведение первых консультаций на уровне министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два», состоявшихся в рамках официального визита президента Бразилии в Москву.
Президенты РФ и Бразилии обсудили перспективы военного и коссического сотрудничества
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президенты России и Бразилии обсудили перспективы военного и космического сотрудничества. Это говорится в совместном заявлении, сделанном по результатам переговоров.

«Главы государств обсудили перспективы укрепления сотрудничества и двусторонних обменов в военной области. Было отмечено проведение первых консультаций на уровне министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два», состоявшихся в рамках официального визита в Москву Президента Ж.Болсонару», - говорится в тексте заявления. 

Также Путин и Болсонару отметили сотрудничество двух стран в космической области. Затронули и реализацию совместных проектов по спутниковой навигации и слежению за космическим мусором.

Кроме того, была подтверждена взаимная заинтересованность в наращивании сотрудничества в других областях мирной космической деятельности.

Ранее сообщалось, что Шойгу назвал Бразилию стратегическим партнером России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:06 В стране и мире
Видео
Путин выразил президенту Бразилии соболезнования в связи с трагическим наводнением
16:31 В стране и мире
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%
15:47 В стране и мире
Видео
В Москве легковушка протаранила витрину магазина
22:31 В стране и мире
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
15:16 Спорт
Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.