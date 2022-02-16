Мать истощенных близнецов жаловалась на избиения со стороны мужа

Мать истощенных восьмимесячных близнецов, которых ранее в Москве госпитализировали из-за недоедания, жаловалась на избиения со стороны мужа. Об этом «Звезде» рассказала знакомая женщины.

«Потом она только рожала. Говорит, что ее муж избивал там», - сообщила собеседница телеканала.

Ранее в жилом доме на улице Плеханова обнаружили истощенными двоих грудных детей. По предварительной информации, близнецов не кормили на протяжении некоторого времени.

Следственный комитет России предъявил родителям обвинение в покушении на убийство младенцев. Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

В 2020 году мужа и жену лишили родительских прав в отношении восьми малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, а также систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей.

Соседи сообщали, что часто видели семейную пару в состоянии алкогольного опьянения. По данным уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, сейчас здоровью госпитализированных детей ничего не угрожает. Они находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей.