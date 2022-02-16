СК предъявил обвинение в покушении на убийства супругам, истязавших малолетних близнецов

Следственный комитет России предъявил обвинении в покушении на убийство детей супругам, в московской квартире которых обнаружили двух оголодавших восьмимесячных близнецов. По данным следствия, родители истязали своих детей в течение года. На данный момент решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

«Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении 8 малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц) и им предъявлено соответствующее обвинение», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Детей нашли в жилом доме на улице Плеханова. По предварительной информации, их не кормили на протяжении некоторого времени. По факту произошедшего столичная прокуратура проведет проверку и установит причины случившегося.