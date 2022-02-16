«Сколько кутят, трезвым не был»: соседи рассказали о родителях истощенных близнецов

Жители дома на улице Плеханова, откуда были госпитализированы в тяжелом состоянии восьмимесячные близнецы, рассказали, что квартира, в которой проживали дети, была неблагополучной.

«У них постоянно не очень благополучная квартира», - сообщила «Звезде» соседка.

По ее словам, когда в семье жили старшие дети, в квартире часто шумели, однако в последнее время было тихо.

Другая соседка уточнила, что родители госпитализированных детей часто бывали в состоянии алкогольного опьянения.

«Они уже сколько кутят, он позавчера из больницы выписался и еще трезвым не был... Они (дети. - Прим. ред.) же искусственники, а если маманя пьяная, могла и не кормить, наверное, я не знаю. Вы знаете, они замкнуто живут», - добавила женщина.

Ранее столичная прокуратура госпитализировала в тяжелом состоянии восьмимесячных близнецов из-за того, что их не кормили долгое время.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что дело находится под ее личным контролем, сейчас профильные органы устанавливают причины произошедшего. Направлены запросы в органы опеки и попечительства, поскольку родителей ранее лишали родительских прав в отношении других детей и семья должна стоять на учете. Омбудсмен добавила, что сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Следственный комитет обвинил мать и отца истощенных близнецов в покушении на убийство. В ведомстве добавили, что в 2020 году семью лишили родительских прав по отношению к восьми детям.