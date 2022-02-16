В стране и мире В Кремле сообщили дату переговоров Путина и Лукашенко Елизавета Потейчук Отмечается, что стороны обсудят стратегическое сотрудничество государств и проблематику безопасности в Европе. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоятся 18 февраля в Москве. В частности, анонсировано обсуждение стратегического сотрудничества и проблематики безопасности в Европе. «Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ситуацию вокруг реакции официального Вашингтона и НАТО на предложения Москвы о безопасности и двусторонние отношения. Также напомним, что, по словам Лукашенко, белорусская сторона в будущем готова жестче отвечать на провокации со стороны Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика