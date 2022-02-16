Собянин назвал позитивной динамику заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице, несмотря на сохранение достаточно высоких параметров заболеваемости коронавирусом, динамика по заражаемости инфекцией остается позитивной. По словам градоначальника, за неделю количество заболевших коронавирусом уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%.

«Абсолютные параметры по заболеваемости в Москве еще достаточно высокие, но тем не менее динамика - она позитивная», - сказал Собянин в ходе Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Кроме того, в ходе совета в Минздраве РФ сообщили о замедлении темпов прироста числа новых случаев COVID-19.