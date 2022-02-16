В Минздраве РФ сообщили о замедлении темпов прироста числа новых случаев COVID-19

В России наблюдается некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Министр подчеркнул, что речь идет исключительно о темпах прироста, при этом в настоящее время лечение от коронавирусной инфекции проходят почти в два раза больше россиян, чем осенью прошлого года.

«Мы действительно видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах. В целом, если посмотреть на общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, оно составляет почти в два раза больше, чем в осенний период», - указал Мурашко.

Он отметил, что на систему здравоохранения идет беспрецедентно высокая нагрузка, прежде всего на амбулаторно-поликлиническое звено.

По словам главы Минздрава, сейчас медпомощь в российских поликлиниках получают 92,5% жителей страны, инфицированных коронавирусом.