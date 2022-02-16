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Собянин заявил, что число заболевших COVID-19 в Москве уменьшилось на треть за неделю

Андрей Аркадьев
16:26 16.02.2022
Количество госпитализаций уменьшилось на 15%, добавил столичный мэр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о позитивной динамике по ситуации с коронавирусом. По его словам, за последнюю неделю число заболевших в российской столице снизилось на треть.

«За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%», - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Так, по его словам, за последние три дня высвободилось около тысячи коек, большие клиники переводятся на плановую работу.

В то же время в поликлиниках за последнюю неделю было 655 тысяч медицинских контактов с больными ОРВИ и коронавирусом, добавил Собянин. Тем не менее наращивается плановая помощь, уделяется экстренное внимание пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями.

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