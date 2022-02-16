Совбез РФ: возросла интенсивность полетов стратегических бомбардировщиков США у границ России

В Совете безопасности РФ указали на рост интенсивности полетов стратегических бомбардировщиков США у границ России. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов.

«В готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США. Кроме того, только за последний год на 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков», - приводит его слова «Российская газета».

Также он отметил, что почти в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки американцев, этот рост достигнут за счет деятельности в Калининградской области и в Крыму. Кроме этого, продолжается и провокационная деятельность кораблей НАТО в Черном море.

Также Попов рассказал о формировании в Европе 60-тысячной группировки ВС США.