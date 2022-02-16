В Совбезе РФ заявили о формировании в Европе 60-тысячной группировки ВС США

Соединенные Штаты Америки создали на европейском континенте группировку вооруженных сил, которая насчитывает более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов. Об этом «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, США размещают на территории Европы свои войска для того, чтобы создать угрозу для России. Попов добавил, что за последние семь лет численность американских сухопутных войск увеличилась на 30%, а количество бронетехники выросло в четыре раза.

Также заместитель секретаря Совета безопасности сообщил о многочисленных полетах американской авиации у границ РФ за последний год, в частности на 40% стали интенсивнее летать стратегические бомбардировщики.

По словам Попова, интенсивность воздушной разведки увеличилась почти вдвое. Речь идет в первую очередь о Калининградской области и Крыме. Кроме этого, продолжается и провокационная деятельность кораблей НАТО в Черном море.