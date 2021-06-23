ЧФ совместно с ФСБ остановил нарушение российской границы эсминцем Великобритании

Черноморский флот вместе с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской границы со стороны британского эсминца УРО «Дефендер».

Сегодня в 11-52 «Дефендер» пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент.

Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы, британский корабль никак не отреагировал на это.

В 12-06 и 12-08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.

В 12-19 самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца 4 бомбы ОФАБ-250.

D 12-23 британский эсминец покинул границы территориального моря России.









