Российские лыжники Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте на ОИ-2022

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали бронзовыми финалистами командного спринта классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены принесли сборной России 23-ю по счету награду.

Первыми в соревновании стали представители Норвегии Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо с результатом 19 минут 22,99 секунды, вторыми - финны Ийво Нисканен и Йони Мяки (+2,46 секунды).

Большунов ранее уже выиграл золотые медали в скиатлоне и эстафете, а также стал вторым в гонке с раздельным стартом. Терентьев в Пекине завоевал бронзу в индивидуальном спринте.

Также российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в финале по скиатлону среди женщин. Это была первая медаль российской сборной.