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Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Анна Назайкина
11:55 13.02.2022
В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российским лыжникам удалось завоевать золото в эстафете 4x10 км на зимних Олимпийских играх в Пекине. За команду Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Россияне смогли пройти дистанцию за 1 час 54 минуты и 50 секунд. Серебро досталось лыжникам из Норвегии, третьими пришли французские спортсмены.

Таким образом, лыжники из РФ принесли национальной сборной четвертую золотую медаль. В настоящий момент Россия находится на седьмой строчке в общекомандном зачете. В ее активе - четыре золота, четыре серебра и  шесть бронзовых медалей.

Накануне российские лыжницы также одержали победу в эстафете на ОИ-2022. Им удалось преодолеть дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. В составе команды РФ были Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

XXIV зимняя Олимпиада стартовала в столице Китая 4 февраля. Соревнования проходят под девизом «Вместе ради общего будущего». Следует отметить, что ОИ проходят при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с распространением в мире COVID-19. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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