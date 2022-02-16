Прокуратура допросила родителей голодавших 8-месячных близнецов

Столичная прокуратура допросила родителей, чьи дети - восьмимесячные близнецы - были госпитализированы в тяжелом состоянии из-за того, что их не кормили долгое время. В ходе допроса мать малышей утверждала, что якобы кормила детей, давала им сок. При этом выяснилось, что у одного из близнецов врожденный порок сердца.

«Ночью в квартире жилого дома на ул. Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц. На момент происшествия родители малолетних находились дома в состоянии опьянения», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В сообщении ведомства в соцсети подчеркивается, что родители близнецов ранее уже лишались родительских прав в отношении других детей. При наличии оснований прокурорским органом могут быть приняты соответствующие меры реагирования.