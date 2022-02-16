Голодных 8-месячных близнецов обнаружили в квартире на востоке Москвы
По факту произошедшего столичная прокуратура проведет проверку и установит причины случившегося.
© Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы
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Голодных 8-месячных близнецов обнаружили в квартире на востоке Москвы
По факту произошедшего столичная прокуратура проведет проверку и установит причины случившегося.
© Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы
|
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