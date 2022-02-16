В стране и мире Голодных 8-месячных близнецов обнаружили в квартире на востоке Москвы Егор Левин По факту произошедшего столичная прокуратура проведет проверку и установит причины случившегося. © Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы Читайте нас на: Голодных 8-месячных братьев-близнецов обнаружили в ночь на 16 февраля в квартире на востоке Москвы. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии в лечебное учреждение. © Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы Детей нашли в жилом доме на улице Плеханова. По предварительной информации, их не кормили на протяжении некоторого времени. По факту произошедшего столичная прокуратура проведет проверку и установит причины случившегося. © Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы В сообщении ведомства в соцсети подчеркивается, что родители близнецов ранее уже лишались своих родительских прав в отношении других детей. При наличии оснований, прокурорским органом могут быть приняты соответствующие меры реагирования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика