Шойгу и Лавров прибыли на российско-бразильскую встречу в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров прибыли на встречу формата «два плюс два» с представителями ведомств Бразилии в Доме приемов МИД РФ в Москве. Фотографию с места встречи опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Картина "Утро 16 февраля 2022 года"», - подписала фотографию Захарова в своем Telegram-канале.

На встрече Шойгу и Лавров проведут беседу с министром обороны Бразилии Вальтером Соузой Брагой Нетто и министром иностранных дел Элсиу Альварешем. По итогам встречи будет проведена пресс-конференция.