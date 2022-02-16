Кадры сопровождения инспекторами ВАИ колонн подразделений МТО, покидающих Крым после учений

«Звезда» публикует кадры сопровождения инспекторами ВАИ колонн подразделений материально-технического обеспечения, покидающих Крым после учений.

Экипажи военной автомобильной инспекции Южного военного округа обеспечивают безопасность дорожного движения воинских колонн при возвращении с Крымского полуострова в гарнизоны после плановых учений.

Марши подразделений ЮВО, уже завершивших выполнение учебных задач на полигонах в Крыму, совершаются в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов.

Автомобильная колонна соединения материально-технического обеспечения ЮВО уже преодолела участок трассы «Таврида» и миновала Крымский мост.

Инспекторы военной автомобильной инспекции сопровождают все воинские колонны с тяжеловесными, опасными и крупногабаритными грузами. Также они регулируют дорожное движение на передвижных мобильных постах ВАИ - это нужно для организации безопасности дорожного движения при сопровождении воинских колонн.

Сообщается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации вся техника будет обслужена и подготовлена к очередному этапу боевой учебы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Аркадий Украинский