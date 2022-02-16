«Неимоверный контент»: экс-фигуристка Федорова назвала фавориток на золото ОИ среди одиночниц

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, скорее всего, займут первые три места в рамках турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Такого мнения придерживается Лина Федорова, бывшая российская фигуристка, выступавшая в парном катании. Как предположила спортсменка в беседе со «Звездой», Трусова, оказавшаяся на четвертом месте по итогам короткой программы, в произвольной выступит удачнее и попадет на пьедестал.

«Я думаю, что та тройка, которая сейчас обозначена, может быть подвергнута изменениям как минимум в том плане, что Александра Трусова будет в числе призеров, не считая Камилу Валиеву и Анну Щербакову, потому что короткая программа - это программа, которая содержит в себе рамки по количеству прыжковых элементов, по количеству оборотов в этих прыжковых элементах, поэтому кто-то неожиданным образом выигрывает, но вчера Каори Сакамото была сильнее, все-таки Саша Трусова упала с акселя в три с половиной оборота», - пояснила Федорова.

Она подчеркнула, что российские фигуристки обладают сильнейшим контентом, в арсенале спортсменок сложнейшие четверные прыжки.

«Учитывая, что у наших спортсменок неимоверный контент в произвольной программе, это и четверные прыжки, и аксель в три с половиной оборота, то все может измениться. Я думаю, что первые три места займут наши спортсменки, а вот в каком порядке, это для меня пока остается открытым вопросом», - подытожила Федорова.

По итогам короткой программы, которая прошла накануне, лидирует Камила Валиева, вслед за ней расположилась Анна Щербакова, на третьей позиции - представительница Японии Каори Сакамото, Александра Трусова занимает четвертое промежуточное место. Произвольная программа, в ходе которой определится победитель, состоится в четверг, 17 февраля.