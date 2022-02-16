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«Впереди планеты всей»: Волосожар сделала прогнозы на произвольную программу российских фигуристок на ОИ

Светлана Иванова
10:04 16.02.2022
Двукратная олимпийская чемпионка выразила надежду, что россиянки смогут удачно выступить в произвольной программе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Stepanov, XinHua, Globallookpress
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Двукратная олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Волосожар считает, что к ошибке россиянки, действующей чемпионки Европы Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине привела ситуация с допинг-тестом, с которой столкнулась спортсменка.

«Камила. Конечно, весь мир за нее переживал. Я думаю, эта ошибка - следствие именно всех напастей, которые происходят сейчас с Камилой. Но я думаю, уверена, что со всем справятся девчонки наши в произвольной программе, потому что они почистили весь контент, они впереди планеты всей у нас, и обязательно все получится. Также у Камилы и у Саши Трусовой сказалось некое переживание по поводу всего происходящего, не могло отразиться на одной Камиле. Я думаю, что все девчонки немножечко поддались этой ситуации», - сказала Волосожар «Звезде».

Фигуристка также обратила внимание на чемпионку мира Анну Щербакову, которая без ошибок откатала короткую программу.

«Анна Щербакова - большая молодец, все у нее удалось в короткой программе», - указала Волосожар.

Она также выразила надежду, что россиянки смогут удачно выступить в произвольной программе.

«Держим кулачки за девчонок, чтобы у них в произвольной программе все получилось. Они это могут, они это показывали и доказывали не раз», - подчеркнула спортсменка.

Накануне в Пекине женщины представили короткую программу в рамках турнира одиночниц. По ее итогам лидирует Камила Валиева, на второй позиции находится Анна Щербакова, четвертое промежуточное место занимает Александра Трусова.  Произвольная программа, которая определит олимпийскую чемпионку, состоится в четверг, 17 февраля 2022 года.

Напомним, 1 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Фигуристка получила возможность выступить на Олимпиаде, однако разбирательство продолжается.

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