Спорт Камила Валиева лидирует в короткой программе на Олимпиаде в Пекине Алексей Курильченко Второе место удерживает другая россиянка - Анна Щербакова. © Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress Читайте нас на: Российская фигуристка Камила Валиева удерживает лидерство после выступления в короткой программе Олимпиады в Пекине. Судьи присудили 15-летней спортсменке 82,16 баллов. На втором месте - россиянка Анна Щербакова. Третье место занимает японская фигуристка Каори Сакамото. Фигуристкам предстоит выступление в произвольно программе, которое состоится 17 февраля. Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что если Валиева завоюет медаль зимней Олимпиады по фигурному катанию, церемония награждения будет отменена. Это связно с обнаружение в допинг-тесте девушки запрещенного вещества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика