Камила Валиева лидирует в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Второе место удерживает другая россиянка - Анна Щербакова.
© Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress
Российская фигуристка Камила Валиева удерживает лидерство после выступления в короткой программе Олимпиады в Пекине. Судьи присудили 15-летней спортсменке 82,16 баллов.
На втором месте - россиянка Анна Щербакова. Третье место занимает японская фигуристка Каори Сакамото. Фигуристкам предстоит выступление в произвольно программе, которое состоится 17 февраля.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что если Валиева завоюет медаль зимней Олимпиады по фигурному катанию, церемония награждения будет отменена. Это связно с обнаружение в допинг-тесте девушки запрещенного вещества.