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Биофизик предупредил об опасности приема больших доз витамина С

Светлана Иванова
11:14 16.02.2022
Большое количество витамина C приводит к быстрому формированию камней в почках, развитию изжоги и других нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, совместное употребление этого элемента вместе с железом может привести к его избыточному накоплению в организме, рассказал эксперт.
Биофизик предупредил об опасности приема больших доз витамина С
© Фото: Michael Weber, imageBROKER, Globallookpress
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Прием большой дозы витамина С не сокращает скорость выздоровления при инфицировании коронавирусом. Об этом рассказал биофизик Андрей Ломоносов. Как уточнил специалист в беседе с RT, превышение рекомендованной суточной дозировки может грозить серьезными последствиями для здоровья, в первую очередь для тех людей, которые предрасположены к мочекаменной болезни.

«Употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию», - уточнил биофизик.

Он добавил, что большое количество витамина C также чревато развитием изжоги и другими нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Совместное употребление этого элемента вместе с железом может привести к его избыточному накоплению в организме.

Ломоносов обратил внимание на отсутствие научных доказательств того, что витамин С в больших дозировках приводит к уменьшению сроков болезни и облегчает течение заболевания COVID-19

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