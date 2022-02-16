Биофизик предупредил об опасности приема больших доз витамина С

Прием большой дозы витамина С не сокращает скорость выздоровления при инфицировании коронавирусом. Об этом рассказал биофизик Андрей Ломоносов. Как уточнил специалист в беседе с RT, превышение рекомендованной суточной дозировки может грозить серьезными последствиями для здоровья, в первую очередь для тех людей, которые предрасположены к мочекаменной болезни.

«Употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию», - уточнил биофизик.

Он добавил, что большое количество витамина C также чревато развитием изжоги и другими нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Совместное употребление этого элемента вместе с железом может привести к его избыточному накоплению в организме.

Ломоносов обратил внимание на отсутствие научных доказательств того, что витамин С в больших дозировках приводит к уменьшению сроков болезни и облегчает течение заболевания COVID-19.