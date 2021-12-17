Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала об опасности апельсинов. По словам врача, в некоторых случаях их употребление может негативно сказаться на здоровье человека.

Специалист подчеркнула, что данные цитрусовые являются сильным аллергеном. По словам Половинской, их не стоит употреблять в больших количествах, это может вызвать аллергические реакции или анафилактический шок.

Кроме того, необходимо быть осторожным при употреблении апельсинов, если присутствуют заболевания желудочно-кишечного тракта. Также высокая кислотность апельсина может навредить зубной эмали, передает РИА Новости.

Однако апельсины содержат большое количество микро- и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды. Они регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие. Кроме того, данный фрукт понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Наталия Кушнир заявила, что мандарины для ряда людей могут нести опасность при их употреблении.

В первую очередь лотки с этими цитрусовыми лучше обходить стороной людям с проблемами пищеварительной системы.

Не стоит угощать мандаринами детей в возрасте до трех лет, так как это чревато возникновением аллергических реакций. Кисло-сладкие дольки также противопоказаны страдающим гастритом и язвенной болезнью.