Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов

Виктория Ивашечкина
04:53 17.12.2021
Врач напомнила, что данные цитрусовые являются сильным аллергеном.
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала об опасности апельсинов. По словам врача, в некоторых случаях их употребление может негативно сказаться на здоровье человека.

Специалист подчеркнула, что данные цитрусовые являются сильным аллергеном. По словам Половинской, их не стоит употреблять в больших количествах, это может вызвать аллергические реакции или анафилактический шок.

Кроме того, необходимо быть осторожным при употреблении апельсинов, если присутствуют заболевания желудочно-кишечного тракта. Также высокая кислотность апельсина может навредить зубной эмали, передает РИА Новости.

Однако апельсины содержат большое количество микро- и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды. Они регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие. Кроме того, данный фрукт понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Наталия Кушнир заявила, что мандарины для ряда людей могут нести опасность при их употреблении.

В первую очередь лотки с этими цитрусовыми лучше обходить стороной людям с проблемами пищеварительной системы.

Не стоит угощать мандаринами детей в возрасте до трех лет, так как это чревато возникновением аллергических реакций. Кисло-сладкие дольки также противопоказаны страдающим гастритом и язвенной болезнью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.