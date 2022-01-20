Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев дал советы, как себя вести после контактирования с вероятно больным коронавирусом человеком. Он отметил, что некоторые люди бессимптомно переносят внутри себя вирус, распространяя инфекцию. Терапевт рекомендует не пренебрегать требованиями профилактики. Так, он советует «в любом случае» принимать витамины.

«Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа - и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Может быть это поможет, но точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет. Я считаю, что в любом случае не вредно будет выпить витамин C и витамин D. Еще можно промыть нос», - посоветовал он в эфире радио Sputnik.

В последующие семь-десять дней терапевт Хухрев рекомендует наблюдать за своим самочувствием.

«Надо более внимательно относиться к своему здоровью примерно семь-десять дней после контакта с потенциально инфицированным человеком. Если вы контактировали с человеком, инфицированным "омикроном", то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня, но мы пока не можем оценить, в какой пропорции "омикрон" у нас в стране», - сказах Хухрев.

Ранее Роспотребнадзор назвал Турцию источником большинства завозных случаев «омикрона» в Москве, сообщив, что порядка 16% завозных случаем омикрон-штамма пришлось на эту страну. Также ведомство отметило Доминикану и Египет.