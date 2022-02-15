«Он не любил скучный футбол»: актер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» о сходстве с футболистом Бесковым

Актер Дмитрий Белоцерковский, исполнивший роль советского футболиста и тренера Константина Бескова в новом фильме Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», рассказал, что похож на своего героя не только внешне, но и внутренне. По словам актера, во время исследования источников он заметил, что любовь к тому, чтобы «делать красиво», присуща им обоим.

«Он не любил скучный футбол. Он любил спектакли, очень часто был там замечен, и вот эту любовь к театру, к красоте, к искусству он передавал на футбольное поле и очень просил своих футболистов, чтобы они не боялись импровизировать, шли в обводку. Если одни, в штрафной зоне, он просто заклинал, чтобы люди не боялись обводить», - рассказал Белоцерковский ведущим программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Актер также упомянул, что во время съемочного процесса он и его коллеги тоже старались импровизировать, хотя основной их задачей было повторение известных по матчу «Динамо» и «Челси» 45-го года комбинаций.

Ранее создатели картины «Одиннадцать молчаливых мужчин» рассказали о процессе съемок ленты. Для фильма специально создавались отдельные декорации, а исполнители ролей британских футболистов занимались с фонетистом.