В Киеве заявили, что Франция даст Украине кредит и гарантии на 1,2 миллиарда евро

Официальный Париж предоставит Киеву кредит на 200 миллионов евро на реализацию программ развития. Кроме того, Франция предоставит финансовые гарантии еще на 1 миллиард евро. Под них украинские власти смогут оформить займы, сообщили в пресс-службе президента Владимира Зеленского.

«Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях», - говорится в сообщении офиса президента Украины.

Привлеченные денежные средства можно будет потратить на конкретные проекты, которые еще предстоит согласовать с французской стороной, уточняется в сообщении. Выделение средств предусматривает привлечение французских подрядчиков и поставщиков.