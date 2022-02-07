Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые назвали снижающую риск инсульта привычку

Ян Брацкий
16:40 07.02.2022
По оценкам ученых, горячая вода в ванне способствует расширению кровеносных сосудов, а воздействие воды на тело повышает нагрузку на сердце, тренируя его.
Ученые назвали снижающую риск инсульта привычку
© Фото: Anna Shvets, Pexels
Читайте нас на:

Регулярный прием ванны существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К такому выводу пришла группа ученых из Гарвардского университета. Исследование проводили в Японии с участием 30 тысяч добровольцев.

Выяснилось, что среди любителей ежедневной горячей ванны на 28% меньше пациентов кардиолога и на 26% реже встречаются страдающие от последствий инсульта. 

«Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление... Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце», - заявил ученый в беседе с британским изданием Daily Express.

Сочетать теплую ванну можно с регулярным посещением сауны, добавили ученые. Это также благотворно сказывается на здоровье, работе сердца и сосудов, помогает снизить уровень холестерина в крови и избежать различных воспалительных реакций.

Впрочем, горячие ванны и парилка показаны не всем, уточнили специалисты. Людям старше 70 лет и страдающим хроническими заболеваниями, в том числе сердца, к разогреву собственного тела необходимо относиться с осторожностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 В стране и мире
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Макрона
13:56 В стране и мире
В МИД РФ назвали подготовкой к провокации «истерику» в западных СМИ по Украине
12:54 В стране и мире
Видео
Муж убитой «Мисс Кузбасс - 2010» рассказал, как избавился от ее тела
11:19 Спорт
Видео
Главврач сборной РФ высказался об игре в масках хоккеисток на Олимпиаде
06:50 Армия
Видео
Отряд боевых кораблей ТОФ прошел через ледовые поля из Японского в Охотское море
Популярное
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.