Ученые назвали снижающую риск инсульта привычку

Регулярный прием ванны существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К такому выводу пришла группа ученых из Гарвардского университета. Исследование проводили в Японии с участием 30 тысяч добровольцев.

Выяснилось, что среди любителей ежедневной горячей ванны на 28% меньше пациентов кардиолога и на 26% реже встречаются страдающие от последствий инсульта.

«Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление... Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце», - заявил ученый в беседе с британским изданием Daily Express.

Сочетать теплую ванну можно с регулярным посещением сауны, добавили ученые. Это также благотворно сказывается на здоровье, работе сердца и сосудов, помогает снизить уровень холестерина в крови и избежать различных воспалительных реакций.

Впрочем, горячие ванны и парилка показаны не всем, уточнили специалисты. Людям старше 70 лет и страдающим хроническими заболеваниями, в том числе сердца, к разогреву собственного тела необходимо относиться с осторожностью.