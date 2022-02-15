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Захарова: МИД Британии решил позориться до конца, говоря о «нападении РФ на Украину»

Елизавета Потейчук
21:13 15.02.2022
Ранее Элизабет Трасс назвала весьма вероятным «вторжение РФ на Украину».
© Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Фото: ForeignCommonwealthAndDevelopmentOffice Facebook
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс «решила позориться до конца», утверждая о вероятном «нападении России на Украину». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон», - отметила Захарова в опубликованном видео в Telegram-канале.

Напомним, Мария Захарова заявляла, что у России нет агрессивных намерений по отношению к Украине. Дипломат напомнила, что на суверенной территории Россия может перемещать воинские соединения по своему усмотрению. Кроме того, по ее словам, после обращения президента Украины Владимира Зеленского к олигархам и депутатам стало ясно, что настоящим врагом этой страны является ее «элита», а не РФ.

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