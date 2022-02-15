Захарова назвала настоящего врага Украины

После обращения президента Украины Владимира Зеленского к олигархам и депутатам стало ясно, что настоящим врагом этой страны является ее «элита», а не РФ. Таким образом оценила происходящее на Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне украинский лидер призвал бизнесменов и политиков, покинувших страну из-за опасений в связи с накалом ситуации, вернуться на родину.

Также Захарова посчитала знаковым событием заявление Зеленского о том, что сведения про «вторжение» России - это запугивание. В этот момент, по мнению дипломата, стало понятно, что США не друг Киева.

И, в завершении, представитель министерства иностранных дел РФ прокомментировала высказывания президента Украины о том, что он владеет всеми разведданными об «агрессоре», а также том, украинская армия сильна как никогда и в день якобы возможного «нападения» на страну в ней будут проводиться некие «имиджевые мероприятия».

«Стало вообще все понятно», - указала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев. В соответствии с принятым главной государства документом, в эту дату по всей стране будут подниматься флаги и исполняться гимн.